Губернатор Подмосковья рассказал о пользе видеоигр для детей

Видеоигры могут быть полезными, если они помогают развивать мышление, заявил в эфире 360" губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, отвечая на вопрос школьников о своём отношении к играм.

"Есть разные игры. Через них можно и узнавать. Ведь через игру обучение идет с максимальной эффективностью, это доказано психологами", — сказал чиновник.

По словам Андрея Воробьёва, к подобным развивающим играм, которые "созидательны с точки зрения мышления, психологии, поступков" он относится положительно.

Вместе с тем губернатор указал на вред чрезмерного увлечения видеоиграми.

"Нельзя фанатеть и совсем уходить в это. Я знал ребят, которые не выходили из комнаты не то что день — неделю рубились в компьютер. Но мне это кажется перебором", — отметил Андрей Воробьёв.

В этой связи, по мнению главы региона, школьникам важно учиться управлять собой и своим временем.

"Всё должно быть в меру. Но к компьютерным играм я отношусь с пониманием. Хотя должен признаться, что сам не играю в них", — сказал Андрей Воробьёв.

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