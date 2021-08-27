EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Власов пояснил, что делать, если врачи "скорой" отказали в госпитализации
Жена Юдашкина показала Пугачёву в стильном образе
США передали талибам* "расстрельный список" афганцев
"Надо отвязаться": в Госдуме предложили убрать МРОТ
Экс-супруга рассказала о состоянии актёра Ивана Краско
На Украине заявили, что они вынуждены опускаться до низкого уровня других стран
Прохор Шаляпин тайно женился на канадской миллионерше
Бабушку убитой девочки задержали после её заявления у Малахова
Пять человек погибли из-за взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

Губернатор Подмосковья рассказал о пользе видеоигр для детей

Общество

Видеоигры могут быть полезными, если они помогают развивать мышление, заявил в эфире 360" губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, отвечая на вопрос школьников о своём отношении к играм.

Губернатор Подмосковья рассказал о пользе видеоигр для детей

"Есть разные игры. Через них можно и узнавать. Ведь через игру обучение идет с максимальной эффективностью, это доказано психологами", — сказал чиновник.

По словам Андрея Воробьёва, к подобным развивающим играм, которые "созидательны с точки зрения мышления, психологии, поступков" он относится положительно.

Вместе с тем губернатор указал на вред чрезмерного увлечения видеоиграми.

"Нельзя фанатеть и совсем уходить в это. Я знал ребят, которые не выходили из комнаты не то что день — неделю рубились в компьютер. Но мне это кажется перебором", — отметил Андрей Воробьёв.

В этой связи, по мнению главы региона, школьникам важно учиться управлять собой и своим временем.

"Всё должно быть в меру. Но к компьютерным играм я отношусь с пониманием. Хотя должен признаться, что сам не играю в них", — сказал Андрей Воробьёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Госдума запретит компьютерные игры?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Губернатор Подмосковья рассказал о пользе видеоигр для детей
Доктор Власов пояснил, что делать, если врачи "скорой" отказали в госпитализации
Жена Юдашкина показала Пугачёву в стильном образе
США передали талибам* "расстрельный список" афганцев
"Надо отвязаться": в Госдуме предложили убрать МРОТ
Экс-супруга рассказала о состоянии актёра Ивана Краско
На Украине заявили, что они вынуждены опускаться до низкого уровня других стран
Прохор Шаляпин тайно женился на канадской миллионерше
Бабушку убитой девочки задержали после её заявления у Малахова
Пять человек погибли из-за взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
Популярное
Мир. Новости мира
"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан

Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.

"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Мир. Новости мира
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Российский шоу-бизнес
Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной
Происшествия
Жена предполагаемого тюменского убийцы-педофила сообщила о его алиби
Василий Амирджанов Школьников обяжут ежедневно поднимать флаг России Василий Амирджанов Усам Оздемиров Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай? Усам Оздемиров Александр Артамонов Спецслужбы определили, куда пойдут Великобритания и Франция Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Сила самобытности: почему Ющенко заявил, что украинского народа не существует
Российский шоу-бизнес
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини
"Нам нужна энергия": в Германии предложили заключить союз с Россией
Евросоюз
"Нам нужна энергия": в Германии предложили заключить союз с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников