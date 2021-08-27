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Первый канал "за эфир ответит"

Общество

"Обречённость и мрак обрушиваются на меня каждый раз, когда я включаю телевизор. Это нарушает мои гражданские права", — заявил Игорь Мирзоев, адвокат, житель Санкт-Петербурга, и подал в суд на руководителей Первого канала.

Об этом сообщается в ТГ-канале Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга:

 

Согласно жалобе, истец был "вынужден обратиться к психологу, потому что его общее психологическое состояние и эмоциональная стабильность были нарушены". Мирзоев утверждает, что он страдал от "приступов паники и навязчивых мыслей".

После консультации психолог, как сообщается, списал жалобы недовольного мужчины на то, что он регулярно просматривал контент Первого канала, в котором "преобладали негативные новости", в течение нескольких лет.

"Простой арифметический расчёт позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам составляет 78,2% от общего количества новостных публикаций (данный вывод был сделан на основании изучения публикации в новостном блоке Первого канала на сайте 1tv. ru)", — написано в сообщении пресс-службы петербургских судов.

В настоящее время Мирзоев требует $135 тысяч за "моральный ущерб" и $7 тысяч для оплаты работы психолога, необходимой для "восстановления его психологического благополучия".

К слову, научные исследования показали, что освещение текущих событий в новостях по всему миру, как правило, носит преимущественно негативный характер.

Другое исследование, проводившееся в США, показало, что во время пандемии журналисты и вещатели нарисовали в подавляющем большинстве случаев ужасную картину ситуации, отступая при этом от более сбалансированных реалий в научных журналах или в международных средствах массовой информации.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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