Компанию Lentainform потребовали признать иноагентом

Александр Ионов, занимающий пост председателя Общественного комитета по выявлению иностранного влияния, обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, насколько деятельность компании Lentainform соответствует закону о СМИ.
Компания Lentainform является частью украинской организации MGID, расположенной на территории Российской Федерации. Её основная деятельность заключается в обмене новостной аудитории между сайтами СМИ.
По состоянию на сегодняшний день на большинстве крупных новостных российских сайтов установлены коды блоков. Генеральным директором Lentainform является Сергей Денисенко. А в офисе работают свыше 500 сотрудников.
Руководит украинской компанией человек с праворадикальными взглядами, при этом он активно работает на российском рынке в сфере медиа. За счёт того, что коды данной компании есть практически на всех крупных российских СМИ, у Lentainform есть доступ к интересам пользователей и они собирают Big Data.
Другими словами, данная организация представляет собой некий чёрный ящик, которым управляют с Украины.
Собранная информация в интересах разных структур может быть запросто запущена как реклама через российские сайты СМИ.
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