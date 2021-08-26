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Профессор Стариков оценил видеонаблюдение на дороге: "Иезуитские поборы граждан"

Общество

В августе МВД России поделилось планами на внедрение большего числа камер на дорогах. Журналисты Общественной Службы Новостей поговорили об этой мере безопасности с Иваном Стариковым, профессором Института экономики РАН и бывшим заместителем министра экономики РФ.

Профессор Стариков оценил видеонаблюдение на дороге: "Иезуитские поборы граждан"

По словам специалиста, камеры не улучшают ситуацию на дорогах, а только "унижают" людей за рулём. Если снизить число "всевидящих очей", то безопасность останется на том же уровне, водителям станет комфортнее.

"Это изощрённая форма унижения человеческого достоинства и иезуитских поборов граждан", — подчеркнул Иван Стариков.

Он убеждён, что политики, которые объявят уменьшение видеонаблюдения в 10 раз, получат сердца 40 миллионов автомобилистов. По мнению эксперта, камеры на дороге — это инструмент ограничения прав человека. Части общества из-за него нельзя покидать страну и участвовать в выборах.

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Это нужно знать всем автомобилистам! Как работают камеры на дорогах? Полный расклад
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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