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В Госдуме прокомментировали идею продлить новогодние каникулы для пенсионеров

Общество

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в инициативе о продлении новогодних каникул для работающих пенсионеров остается непонятным, кто будет оплачивать дополнительные дни отдыха – пенсионеры, работодатели или государство.

В Госдуме прокомментировали идею продлить новогодние каникулы для пенсионеров

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил министру труда и соцзащиты Антону Котякову продлить на четыре дня новогодние каникулы для работающих пенсионеров, чтобы в итоге они отдыхали с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. По словам парламентария, эта социально незащищенная категория граждан продолжает ходить на работу и ездить на общественным транспорте во время продолжающейся пандемии, которая опасна людей в возрасте.

Нилов отметил, что важным является вопрос финансового обеспечения данной инициативы. Если пенсионерам придется оплачивать дополнительные дни отдыха за свой счёт, то они вряд ли этого захотят. Если переложить эту нагрузку на работодателей, то им вряд ли понравится. Если обеспечить продление каникул за счёт соцстрахования, то здесь нужно будет оформлять больничный, первые три дня которого оплачивает опять же работодатель. Если погашать из бюджета, то для этого нужен соответствующий президентский указ, сказал парламентарий.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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