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"Сверим пальчики": наследников в России будут проверять по биометрии

Общество

Чтобы обезопасить претендентов на наследство от мошенников, Центробанк планирует вносить всех кандидатов в единую базу. В ней будут проверять личность. А для того, чтобы избежать поддельных документов на наследство, на них будут ставить цифровую метку.

"Сверим пальчики": наследников в России будут проверять по биометрии

Председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис отметил, что на завещание теперь обязательно будут наноситься QR-коды. По его словам, подделка документов в таком случае достаточно сложна.

"Что касается обеспечения безопасности наследников от мошеннических действий, то теперь на свидетельства о праве на наследство и на завещания обязательно нанесение специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно", — рассказал "Прайму" Заблоцкис.

Такие меры, по мнению адвокатов обоснованы и тем, что процедура получения наследства стала гораздо проще. Всю информацию о наследователе может запросить его нотариус: выписки банковских счетов, наличие имущества, пенсии и так далее.

  • Если дело касается раздела совместно нажитого имущества, то Росреестр теперь обязан оправлять сам данные в нотариат.

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Между нами, родственниками... Наследство по завещанию
Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Наталия Красовская
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