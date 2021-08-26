МИД: Запад активно работает над вмешательством в российские выборы

"Выборы в Государственную Думу России, которые должны состояться в следующем месяце, являются объектом повышенного внимания для тех, кто добивается смены власти в России, находясь за пределами страны.

Об этом в интервью РИА Новости предупредил посол по особым поручениям Геннадий Аскольдович, подчеркнувший, что "голосование пройдёт прозрачно".

По его словам, существует высокий риск иностранного вмешательства в преддверии сентябрьских выборов:

западные "партнёры” работают над тем, чтобы навязать Москве свое видение демократии, и активно стремятся заручиться поддержкой группировок, работающих против государства.

Аскольдович отметил, что избирательные участки, расположенные за рубежом, позволяющие голосовать российской диаспоре, также вызывают особую озабоченность:

"Мы ожидаем большое количество наблюдателей на зарубежных площадках, — сказал он, добавив, что российские чиновники будут присутствовать там для обеспечения честности голосования. — Нам нечего скрывать от граждан, мы честно выполняем свою работу”.

Напомним, ранее Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки России, говорил, что выборы станут потенциальной возможностью для провокаций и вмешательства. Он отметил, что "противники страны готовятся в полную силу”, но сказал, что органы безопасности уже знают, "по каким районам будут нанесены удары”.

Россияне отправятся на избирательные участки, начиная с 17 сентября, чтобы проголосовать за состав национального парламента — Государственной Думы. Правящая партия "Единая Россия" стремится снова получить так называемое супербольшинство в две трети мест, что позволит ей провести серьёзные реформы, не ища поддержки у более мелких фракций.

К слову, ранее эксперт по медиабезопасности Герман Клименко в эфире канала Pravda.Ru рассказал о плюсах электронного голосования:

Герман Клименко: "Электронное голосование — вопрос доверия к государству"