EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия и Китай договорились вместе "защищать" Центральную Азию
Арестованный по подозрению в зверском убийстве 8-летней девочки начал "колоться"
ОБСЕ прозрела: Украина давит свободу слова
Оперативно: Минобороны РФ вывезло из Афганистана граждан экс-республик СССР
Семь трав против усталости. Даже хронической
Рыба не позволит мозгу захандрить
Шойгу: на учениях "Запад-2021" можно увидеть десятки боевых ударных роботов
Рогозин пригласит Илона Маска на Байконур
Информационное давление на РФ из-за предстоящих выборов усилилось - политолог

МИД: Запад активно работает над вмешательством в российские выборы

Общество

"Выборы в Государственную Думу России, которые должны состояться в следующем месяце, являются объектом повышенного внимания для тех, кто добивается смены власти в России, находясь за пределами страны.

МИД: Запад активно работает над вмешательством в российские выборы

Об этом в интервью РИА Новости предупредил посол по особым поручениям Геннадий Аскольдович, подчеркнувший, что "голосование пройдёт прозрачно".

По его словам, существует высокий риск иностранного вмешательства в преддверии сентябрьских выборов:

западные "партнёры” работают над тем, чтобы навязать Москве свое видение демократии, и активно стремятся заручиться поддержкой группировок, работающих против государства.

Аскольдович отметил, что избирательные участки, расположенные за рубежом, позволяющие голосовать российской диаспоре, также вызывают особую озабоченность:

"Мы ожидаем большое количество наблюдателей на зарубежных площадках, — сказал он, добавив, что российские чиновники будут присутствовать там для обеспечения честности голосования. — Нам нечего скрывать от граждан, мы честно выполняем свою работу”.

Напомним, ранее Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки России, говорил, что выборы станут потенциальной возможностью для провокаций и вмешательства. Он отметил, что "противники страны готовятся в полную силу”, но сказал, что органы безопасности уже знают, "по каким районам будут нанесены удары”.

Россияне отправятся на избирательные участки, начиная с 17 сентября, чтобы проголосовать за состав национального парламента — Государственной Думы. Правящая партия "Единая Россия" стремится снова получить так называемое супербольшинство в две трети мест, что позволит ей провести серьёзные реформы, не ища поддержки у более мелких фракций.

К слову, ранее эксперт по медиабезопасности Герман Клименко в эфире канала Pravda.Ru рассказал о плюсах электронного голосования:

Герман Клименко: "Электронное голосование — вопрос доверия к государству"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Владимир, не пугай зелёными соплями": Порошенко обвинил Зеленского в нападении
Россия и Китай договорились вместе "защищать" Центральную Азию
Арестованный по подозрению в зверском убийстве 8-летней девочки начал "колоться"
ОБСЕ прозрела: Украина давит свободу слова
Оперативно: Минобороны РФ вывезло из Афганистана граждан экс-республик СССР
667 россиян погибли в лесах в 2021 году
Семь трав против усталости. Даже хронической
Рыба не позволит мозгу захандрить
Шойгу: на учениях "Запад-2021" можно увидеть десятки боевых ударных роботов
Рогозин пригласит Илона Маска на Байконур
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Украины
Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане
Новости Белоруссии
"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться
Василий Амирджанов На Первый канал подали в суд из-за панических атак Василий Амирджанов Усам Оздемиров "Сплотить усилия": как карбоновые полигоны объединят государство, науку и бизнес Усам Оздемиров Любовь Степушова Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане Любовь Степушова
Новости Украины
30-летие независимости оказалось для Украины трагичным
Точка зрения
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
Мир. Новости мира
Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников