Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с инициативой сделать обязательным в российских школах Единый государственный экзамен по истории.

По словам бывшего министра культуры РФ, ЕГЭ нужно "сильно совершенствовать" и не делать его "единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках".

Мединский выразил недоумение по поводу того, что математика и русский язык являются обязательными экзаменами, а история — нет. Для того, чтобы усовершенствовать систему ЕГЭ, он предложил сделать обязательным экзамен по истории.

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