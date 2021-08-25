Собчак высказалась о сенсационном разоблачении великого обмана Байдена

Ксения Собчак прокомментировала резонансное заявление соратника Дональда Трампа. Журналистка впечатлена смелостью политтехнолога.

Ведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" опубликовала видеоролик с заявлением американского политтехнолога Брэда Парскаля, который, по её словам, близок к бывшему лидеру США Дональду Трампу.

На видео говорится про "великий обман Байдена", который "солгал" США и всему мир, обещая, что Америка "вернётся". На деле же американцы предоставили талибам* свободу действовать самостоятельно.

"Ой, обожаю. Американский политтехнолог Брэд Парскаль (который близок к Дональду Петровичу Трампу) опубликовал сенсационное разоблачение великого обмана Байдена, который ”солгал Америке и миру, когда сказал, что Америка вернулась, вместо этого сдался талибам и оставил американцев умирать в Афганистане, пора ЗНАТЬ ПРАВДУ”!! Представляете такое у нас, но чтобы после этого человек остался при работе, свободе и здоровье?" — пишет журналистка.

Ксения Анатольевна намекнула на отставку президента США, однако Байден оставлять свой пост не собирается.

*признаны террористической организацией, деятельность запрещёна в России.

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