Путин поддержал идею ввести в школах традицию поднимать флаг

Президент России Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести в школах церемонию подъема государственного флага.

Воспитатель Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов рассказал главе государства о лагерной традиции поднимать флаг, и предложил сделать это частью воспитательного процесса в школах.

"Во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях флаг страны вывешивается регулярно, ежедневно, это хорошая традиция", — сказал Путин.

Лидер страны обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой обеспечить финансирование инициативы из федерального бюджета. Она ответила, что в ближайшее время будет проведена работа по определению стоимости реализации данной идеи.

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