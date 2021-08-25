Доктор педагогических наук Комков о Тепляковой в МГУ: "Психика не выдержит"

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и отправила документы в МГУ. Журналисты "Радио 1" и президент Всероссийского Фонда Образования Сергей Комков обсудили перспективы будущей студентки.

Сергей Комков в беседе упомянул учебное заведении Михаила Щетина, в котором дети заканчивали школу в 14 лет, а к 17 годам получали дипломы высшего образования. Тем не менее, эксперт посоветовал родителям Алисы Тепляковой быть осторожными из-за возможного "психологического слома".

По словам специалиста, даже если девочка владеет для своего возраста огромным набором знаний, он может и не помочь в социализации. Сергей Комков убеждён, что она не менее важна.

"Когда она [Алиса Теплякова] попадёт в среду таких людей, которые намного старше её, на 10 и более лет, это может привести к очень тяжелым последствиям", — заключил эксперт.

Напомним, что 27 июля ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о восьмилетней девочки, которая борется за бюджетное место. Также родители готовы оплатить обучение. Их дети не ходят в школу и обучаются дома.

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