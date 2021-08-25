Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога

Президент России Владимир Путин поддержал предложение 400-балльницы ЕГЭ объявить следующий год Годом педагога.

Выпускница 2021 года, 400-балльница ЕГЭ и студентка факультета компьютерных наук НИУ "Высшая школа экономики" Екатерина Гришина предложила объявить один из будущих годов Годом учителя. Путин оценил это предложение, как хорошее, и пообещал поговорить с коллегами по поводу того, чтобы сделать 2023 год Годом педагога.

По словам главы государства, педагогическая деятельность намного глубже, чем-то, что подразумевается под понятием "услуга". Президент назвал эту работу "содержательной, большой, глубокой и важнейшей" для общества.

"Вы создаете будущее страны, укрепляете его, вашими руками, вашими талантами будущее создается", — сказал глава государства во время онлайн-встречи с учителями и учениками.

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