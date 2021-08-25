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От Первого канала потребовали миллионы рублей за плохие новости

Общество

Житель Санкт-Петербурга подал в суд на Первый канал. Он считает, что многолетний просмотр новостей телеканала причинили ему нравственные страдания и нанесли имущественный ущерб.

От Первого канала потребовали миллионы рублей за плохие новости

Истец Игорь Мирзоев требует 10,5 миллионов рублей компенсации от АО "Первый канал". В качестве компенсации  морального вреда он рассчитывает получить десять миллионов рублей и еще 500000 за оплату работы психолога.

Как сказано в иске, Мирзоев стал испытывать панические атаки и навязчивые мысли - и в феврале 2021 года обратился по этому поводу к психологу. Тот обнаружил, что появление таких проблем связано с регулярным просмотром пациентом новостей Первого канала. 

По подсчётам истца, доля новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, составляет 78,2 процента от общего количества новостей телеканала.

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, что иск принят к производству, рассматривать его будут в Петроградском районном суде.

Подобные иск для России практика не совсем обычная. А потому, конечно, трудно предположить перспективы нынешнего иска. Очевидно, впрочем, что истцу будет довольно сложно доказать, что панические атаки и навязчивые мысли связаны именно с просмотром новостей Первого канала.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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