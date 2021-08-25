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Адвокат учёного Голубкина назвал причину обвинения в государственной измене

Общество

Правоохранители задержали учёного Валерия Голубкина в апреле этого года по подозрению в государственной измене. Адвокат физика Иван Павлов рассказал, что причина обвинения — участие в международном проекте Центрального аэрогидродинамического института и европейского института.

Адвокат учёного Голубкина назвал причину обвинения в государственной измене

По словам Ивана Павлова, в ходе официального проекта Hexafly-Int Валерий Голубкин отправлял рабочие отчёты по требованию своего руководства. На эти материалы было официальное разрешение. Адвокат учёного пояснил:

"На все эти отчёты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации".

Также он добавил, что Валерий Голубкин не считает себя виновным. Иван Павлов убеждён, что в деле нет состава преступления, поэтому физика надо освободить.

Он был ведущим специалистом по аэродинамике в Центральном аэрогидродинамическом институте, отделе под номером 11. В прошлом году главу этого отдела Анатолия Губанова арестовали за государственную измену. Предположительно, Губанов и Голубкин — фигуранты одного дела.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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