EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лариса Долина показала стройную фигуру в купальнике
Индия в ожидании третьей волны "ковида"
Наводнения на севере Европы связаны с глобальным потеплением
Курбан Омаров похвастался шикарной холостяцкой берлогой
Повзрослевший малыш с обложки Nirvana будет судиться из-за детской порнографии
Вербовали россиян: ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихада"*
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии

Чукотка, Коми, Магадан: регионы с наибольшим оттоком населения назвал Росстат

Общество

Чукотский автономный округ, Магаданская область и Коми стали в 2020 году лидерами в РФ по оттоку населения, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Чукотка, Коми, Магадан: регионы с наибольшим оттоком населения назвал Росстат

В десятке регионов, откуда уезжает больше всего жителей, оказались также:

  • Мурманская область,
  • Еврейская автономная область,
  • Северная Осетия,
  • Хабаровский край,
  • Томская область,
  • Омская область,
  • Забайкалье.

Демограф Алексей Ракша, комментируя топ-10 регионов с наибольшим оттоком населения, отметил, что это в основном северо-восточные территории с суровой зимой, дождливым летом и плохой инфраструктурой.

"Люди уезжают из северных регионов десятилетиями", — отметил эксперт.

В десятку регионов с наибольшим притоком населения по итогам 2020 года вошли:

  • Севастополь,
  • Ленинградская область,
  •  Калининградская область,
  • Адыгея,
  • Подмосковье,
  • Кубань,
  • Тюменская область,
  • Ингушетия,
  • Крым,
  •  Калужская область.

"Люди едут либо туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где выше зарплаты и больше работы", — пояснил Алексей Ракша.

Он отметил, что Севастополь, Адыгея, Краснодарский край и Крым — южные регионы, а Ленинградская область и Подмосковье находятся вблизи крупных городов. Зафиксированный Росстатом приток населения в Ингушетию эксперт объяснить затруднился.

В Росстате отмечают, что внутренняя миграция в РФ в 2020 году оказалась минимальной за последние девять лет. В прошлом году из одного региона в другой переехали 3,52 млн россиян.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему молодежь уезжает из Приморского края?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Повзрослевший малыш с обложки Nirvana будет судиться из-за детской порнографии
Вербовали россиян: ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихада"*
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
Основные провалы Льва Хасиса в Сбербанке: что теперь делать мегабанку
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
ФСБ рассказала о планах Японии оккупировать СССР
Лиза Арзамасова рассекретила пол и имя новорождённого малыша
"Экоцид": СКР завёл дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала
Хлопья из зародышей пшеницы: польза и вред
Популярное
Бывший СССР
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы

За последние несколько недель в СМИ широко обсуждается ряд случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. "Офицеры России" готовы вмешаться.

"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Мир. Новости мира
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Российский шоу-бизнес
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Домашние животные
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Игорь Буккер Токио-2020: паралимпийские игры — от реабилитации к шоу Игорь Буккер Василий Амирджанов Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику Василий Амирджанов Любовь Степушова Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Проект “анти-Россия”: Кучма признал, что Путин прав
Мир. Новости мира
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт
Стало известно, почему Меркель не сдалась, защищая "Северный поток - 2"
Энергетика
Стало известно, почему Меркель не сдалась, защищая "Северный поток - 2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников