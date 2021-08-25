Чукотка, Коми, Магадан: регионы с наибольшим оттоком населения назвал Росстат

Чукотский автономный округ, Магаданская область и Коми стали в 2020 году лидерами в РФ по оттоку населения, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В десятке регионов, откуда уезжает больше всего жителей, оказались также:

Мурманская область ,

, Еврейская автономная область ,

, Северная Осетия ,

, Хабаровский край ,

, Томская область,

Омская область ,

, Забайкалье.

Демограф Алексей Ракша, комментируя топ-10 регионов с наибольшим оттоком населения, отметил, что это в основном северо-восточные территории с суровой зимой, дождливым летом и плохой инфраструктурой.

"Люди уезжают из северных регионов десятилетиями", — отметил эксперт.

В десятку регионов с наибольшим притоком населения по итогам 2020 года вошли:

Севастополь ,

, Ленинградская область,

Калининградская область ,

, Адыгея ,

, Подмосковье ,

, Кубань ,

, Тюменская область ,

, Ингушетия ,

, Крым,

Калужская область.

"Люди едут либо туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где выше зарплаты и больше работы", — пояснил Алексей Ракша.

Он отметил, что Севастополь, Адыгея, Краснодарский край и Крым — южные регионы, а Ленинградская область и Подмосковье находятся вблизи крупных городов. Зафиксированный Росстатом приток населения в Ингушетию эксперт объяснить затруднился.

В Росстате отмечают, что внутренняя миграция в РФ в 2020 году оказалась минимальной за последние девять лет. В прошлом году из одного региона в другой переехали 3,52 млн россиян.

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