Проценко рассказал, что в России недостаточно вакцинированных от COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России недостаточно вакцинированных людей. По его мнению, доля привитых граждан для выработки коллективного иммунитета должна составить не менее 80%.

Проценко отметил, что среди главных мер защиты остаются: вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции и ношение масок. По его мнению, актуальность данных мер защиты сохраняется до сих пор.

В России продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Обязательной вакцинация остается для ряда профессий, чья деятельность связана с общением с людьми. При этом Минобрнауки РФ заявил, что для студентов вакцинация является добровольной.

Ранее Минздрав РФ обновил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса.

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