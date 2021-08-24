Эксперт дала рекомендации по сбору грибов

Активистка группы "Грибы Ленинградской области, России и зарубежья" Екатерина Аксёнова дала несколько советов по сбору грибов.

По её словам, сначала необходимо изучить, какие именно грибы могут расти в области сбора. По возможности следует ходить за грибами в группах, где присутствует хотя бы один эксперт. Об этом Аксёнова рассказал в эфире Медиагруппы "Патриот".

Эксперт заявила, что у разных грибов есть свойство менять свой цвет. В качестве примера Аксёнова привела появляющийся ложный белый цвет у гриба, похожего на подберезовик. Однако при его срезе он начинает розоветь, а на вкус он становится горьким.

Аксёнова отметила, что для уверенности лучше сфотографировать гриб и уточнить его съедобность у специалистов.

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