Психиатр и педагог оценили предложение ввести в России школы полного дня

Глава Кировской области Игорь Васильев сообщал, что в Госсовете РФ обсудят идею о введении школ полного дня. Журналисты Pravda. Ru обсудили такие учебные заведения с семейным психотерапевтом Натальей Наумовой и учителем истории владимирской школы номер пятнадцать Сергеем Курасовым.

Главное — возможность выбрать

Детский психолог Наталья Наумова сообщила, что для одних детей школа полного дня — это здорово, другим же ребятам она может не подойти. Для кого-то важно побыть именно дома. Кроме того, в частных школах, где дети как раз находятся весь день, они испытывают большое напряжение. Специалист объяснила:

"Я думаю, что эта вариативность полезна, потому что не каждый ребёнок может позволить себе ежедневно полный рабочий день в школе. Потому что большое напряжение. Мы его всё-таки замечаем у ребят, которые ходят в частные школы, посещают как раз полный день".

Также эксперт отметила, что из-за переутомления у детей могут быть тики и психозы. Поэтому, по мнению психиатра, необходимо, чтобы семья сама решала, подойдёт ли ребёнку школа полного дня.

Нельзя забывать об организационных условиях

Учитель истории Сергей Курасов согласился с Натальей Наумовой насчёт добровольности в вопросе учебных зведений, в которых дети находятся с утра до вечера. Также педагог отметил, что надо будет подготовить специальные кадры, которые займутся работой с учениками после уроков.

"Опыт такой есть. И опыт успешен. Тогда создаётся уникальная воспитательная система в такой школе. И мы занимаемся не только образованием, но и воспитанием, что становится приоритетным. И плюс таких школ, несомненно, есть", — прокомментировал инициативу Сергей Курасов.

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