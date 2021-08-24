"Плаксивый сброд": прокуратура проверит высказывания чиновника о красноярцах

В Красноярске сотрудники прокуратуры проведут проверку в связи с жалобой горожанина на высказывания советника первого замгубернатора Красноярского края Андрея Агафонова.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на краевую прокуратуру, в ведомство обратился красноярец с просьбой привлечь Андрея Агафонова к административной ответственности за оскорбление.

Сообщается, что жалобу горожанина передали в прокуратуру Октябрьского района Красноярска. Ее сотрудники пока не приняли решения о наличии в действиях чиновника состава правонарушения.

Ранее Андрей Агафонов резко отреагировал на комментарии красноярцев к размещённому в соцсетях посту экс-фигуриста Алексея Ягудина, который прилетал в город, когда тот был задымлён из-за пожаров в Якутии. Олимпийский чемпион по фигурному катанию выложил в соцсети фото центра Красноярска и написал, что не увидел там смога.

Пост Ягудина вызвал возмущение горожан, однако Андрей Агафонов заступился за экс-фигуриста, назвав при этом жителей Красноярска "поколением истеричек" и "плаксивым сбродом". Впоследствии модераторы соцсети удалили пост чиновника и временно заблокировали его. Андрей Агафонов заявил СМИ, что в своём высказывании имел в виду не всех жителей города.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.