Эксперты сознательно нагнетают страх, пугая американцев повторением 11 сентября

Американский эксперт — Грэм Аллисон считает, что, выведя войска из Афганистана, Байден рискует получить в США "новое 11 сентября", потому что фактически дал террористам "зеленый свет".

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что Аллисон "Америки не открыл".

В интервью корреспонденту Pravda. Ru Кошкин подчеркнул: сегодня только ленивый не критикует Байдена за организацию вывода войск из Афганистана.

— Аналитики разобрали уже "пошагово" действия администрации Байдена, Пентагона и Госдепа. Один из векторов критики — "оценка" возможности угрозы для самих США или предупреждение о возможной террористической угрозе, подобной 11 сентября 2001 года.

Это направление весьма активно обсуждается, потому что у американцев жив еще страх перед повторением терактов 2001 года. Следовательно, каждое упоминание о них гарантирует привлечение внимания. Что, собственно, и требуется.

А на самом деле

Если оценивать это предостережение с геополитической точки зрения, то надо понимать, что любое свертывание — а именно это делают Соединенные Штаты Америки, уходя из Афганистана и заявляя о намерении уйти из Ирака — конечно, будет вызывать обратную реакцию у террористических групп.

Они будут стремиться самоутвердиться и показать, что США покидают страну, потому что опасаются именно террористической угрозы. Исходя из этих оценочных суждений — личного переживания американцев и политической повестки дня, которую раскручивают политические силы, опираясь на страх электората, а также естественного закономерного стремления террористических организаций использовать успех, связанный с выводом войск США — прогнозы о неких "страшных терактах" активно муссируются в публичной плоскости.