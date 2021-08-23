Психолог: "Даже домохозяйка может стать бизнес-леди"

В Советском Союзе люди выбирали профессию на всю жизнь, чего не скажешь о нашем времени. Однако даже у современных людей возникают страхи и сомнения, когда хочется сменить сферу деятельности, заняться бизнесом. Психолог и бизнес-тренер Ксения Аверс рассказала ФАН, как избавиться от боязни и действовать.

Специалист убеждена, что даже домохозяйка может спокойно стать бизнес-леди. Чтобы преодолеть страх, необходимо изучить себя. Ксения Аверс перечислила способы:

записать вопросы о рисках;

исследовать качество мышления и страхи, над которыми надо работать;

понять, действительно ли планы сложно воплотить из-за риска, а не из-за страха неопределённости.

Эксперт подчеркнула, что будущее никто не знает. Кроме того, необходимо понимать, что предприниматель — командный игрок. Психолог объяснила:

"Настоящий бизнесмен должен уметь делегировать любые задачи и мотивировать сотрудников на их исполнение. Даже если что-то будет сделано не так, как хотелось бы, главное — что этим будет заниматься кто-то другой".

Как только человек совладал со страхами, ему пора действовать. Ксения Аверс поделилась источниками энергии и сил:

образ воплощённой мечты в голове;

понимание результатов труда — возможность выполнить желания вроде путешествий и подарков.

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