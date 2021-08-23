В Советском Союзе люди выбирали профессию на всю жизнь, чего не скажешь о нашем времени. Однако даже у современных людей возникают страхи и сомнения, когда хочется сменить сферу деятельности, заняться бизнесом. Психолог и бизнес-тренер Ксения Аверс рассказала ФАН, как избавиться от боязни и действовать.
Специалист убеждена, что даже домохозяйка может спокойно стать бизнес-леди. Чтобы преодолеть страх, необходимо изучить себя. Ксения Аверс перечислила способы:
Эксперт подчеркнула, что будущее никто не знает. Кроме того, необходимо понимать, что предприниматель — командный игрок. Психолог объяснила:
"Настоящий бизнесмен должен уметь делегировать любые задачи и мотивировать сотрудников на их исполнение. Даже если что-то будет сделано не так, как хотелось бы, главное — что этим будет заниматься кто-то другой".
Как только человек совладал со страхами, ему пора действовать. Ксения Аверс поделилась источниками энергии и сил:
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