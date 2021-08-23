В России из-за дефицита мигрантов выросли зарплаты разнорабочих

В первой половине текущего года на российском рынке произошел дефицит иностранной рабочей силы. Из-за этого выросла средняя зарплата низкоквалифицированных сотрудников, а также повысились цены на продукты и услуги.

Эксперты Headhunter заявили о низкой конкуренции (2-3 человека на место) в сфере строительства, транспорта и производства. После того, как началась пандемия, мигранты начали уезжать из России, и в стране уменьшилось количество соискателей из стран Средней Азии. Они до сих пор не вернулись на заработки, поэтому дефицит рабочей силы сохраняется.

Также недостаток иностранных работников остро ощущается в ЖКХ, сельском хозяйстве, службе доставки и такси. Такая ситуация привела к росту вакансий. В сфере транспорта и логистики спрос увеличился на 136%, в производстве — на 127%, в строительстве — 104%.

Что касается зарплаты низкоквалифицированных сотрудников, то она выросла на 15% за год.

По словам управляющего директора "Авито.Работа" Артема Кумпеля, работодатели пошли на повышение зарплаты, чтобы привлечь сотрудников. Это, в свою очередь, отчасти подтолкнуло рост цен на продукты и услуги.

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