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Глава "Патриота" отметил неточности в материале "Фонтанки"

Общество

Автор материала "Фонтанки.ру" обвинил СМИ медиагруппы "Патриот" в однотипности новостей про повестку в Санкт-Петербурге.

Глава "Патриота" отметил неточности в материале "Фонтанки"

Автор издания "Фонтанка.ру" Ксения Клочкова выпустила "расследование", в котором упрекнула СМИ медиагруппы "Патриот" в однотипности новостей про повестку в Санкт-Петербурге. При этом сама не обеспокоилась правдивостью своего фактажа.

"Хотим сказать, что указанные в материале "Вестник Невы", "Городская среда Петербурга", "ИнфоРос" и "Донбасс Сегодня" не входят в состав медиагруппы. Поэтому при формировании "псевдорасследований", уважаемая Ксения Борисовна, надо тщательней проверять фактуру. В дальнейшем просьба внимательно относиться к своим расследованиям и проявлять должную меру профессионализма", — отметил глава медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Кроме того, руководитель медиагруппы отметил, что новостная повестка изданий далека от той реальности, что изобразила автор "Фонтанки.ру". Все 85 изданий "Патриота" с начала июля опубликовали более 370 тысяч новостей, из которых 9,5 тысячи посвящены Санкт-Петербургу, а около 1,5 тысячи — губернатору Александру Беглову.

Причём в июле-месяце всего вышло 13 124 статьи с упоминанием губернатора и его деятельности. Из них 53% — это негативные статьи, 29% — нейтральные и 18% — позитивные. Для сравнения, в июне-месяце на 14 792 новости приходилось 57% негативных, 31% нейтральных и лишь 12% позитивных новостей.

Из всего этого получается, что новостная повестка СМИ не только разнообразна, но также наиболее объективно отражает действительность в Санкт-Петербурге. Поскольку за пару месяцев работы число критических публикаций в адрес губернатора Северной столицы в СМИ убавилось, а положительных, наоборот, стало больше.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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