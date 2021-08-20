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Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение "Навальный"

Общество

Роскомнадзор потребовал, чтобы компания Apple удалила из магазина App Store приложение, созданное соратниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение "Навальный"

В соответствующем письме Роскомнадзор отметил, что Мосгорсуд признал ФБК* (внесён Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* экстремистскими организациями. По данным ведомства, приложение "Навальный" используется для того, чтобы пропагандировать деятельность указанных экстремистских организаций и реализовывать их мероприятия.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и ещё более 40 интернет-ресурсов, которые связаны с ФБК. В ведомстве объяснили, что на этих сайтах велась экстремистская деятельность.

Также ведомство потребовало от видеохостинга YouTube заблокировать канал "Навальный Live", а также каналы сторонников политика.

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Роскомнадзор против Навального: сайты политика заблокировали
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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