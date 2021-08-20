Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение "Навальный"

Роскомнадзор потребовал, чтобы компания Apple удалила из магазина App Store приложение, созданное соратниками оппозиционного политика Алексея Навального.

В соответствующем письме Роскомнадзор отметил, что Мосгорсуд признал ФБК* (внесён Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* экстремистскими организациями. По данным ведомства, приложение "Навальный" используется для того, чтобы пропагандировать деятельность указанных экстремистских организаций и реализовывать их мероприятия.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и ещё более 40 интернет-ресурсов, которые связаны с ФБК. В ведомстве объяснили, что на этих сайтах велась экстремистская деятельность.

Также ведомство потребовало от видеохостинга YouTube заблокировать канал "Навальный Live", а также каналы сторонников политика.

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