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Специалисты рассказали, почему россияне слышат чужие голоса в своих телефонах

Общество

Жители России услышали разговоры других людей в своём телефоне. Некоторых это напугало, потому что кто-то может стать свидетелем и их беседы. С подобным народ сталкивался в 90-ые годы. Журналисты Телеканала "360" поговорили об этом явлении с экспертами.

Специалисты рассказали, почему россияне слышат чужие голоса в своих телефонах

Виталий Вехов, учёный-криминалист и специалист по информационной безопасности, объяснил, что чужие разговоры в своём телефоне можно услышать редко. Если канал связи уплотнить, но не разделить "провод" для двух абонентов, они услышат речи друг друга.

Ещё одна причина явления — установка новых вышек. Об этом рассказал Александр Власов, эксперт в сфере информационной безопасности. Он пояснил:

"Когда ставятся новые вышки, получаются такие перекрестные соединения или звонки".

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что избежать вторжения в личную жизнь практически невозможно, как и понять, что разговор прослушивают. Также специалист подчеркнул, что такое происходит редко, поэтому нет смысла беспокоиться об этом.

Тем не менее рассказать сотовому оператору об инцидентах всё же надо. Для этого нужно представить доказательства и оформить жалобу в письменном виде.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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