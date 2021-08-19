"Одноклассники" запустили ипотечный марафон, который является совместным проектом Минфина и ДОМ.РФ при участии Центробанка. Более 20 представителей органов власти, специалистов рынка недвижимости и общественных деятелей расскажут о трендах на ипотечном рынке.
"Мероприятие пройдет в формате прямых эфиров — в официальной группе проекта. Все эфиры также будут доступны для просмотра в записи", - говорится в сообщении "Одноклассников".
Участники марафона смогут пополнить свои знания перед покупкой квартиры в ипотеку и научиться планировать семейный бюджет. Программа будет состоять из трёх тематических блоков. Расписание занятий доступно в официальной группе.
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