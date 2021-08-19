"Двойному агенту" Apple не заплатили "гонорар"

Корпорация Apple оставила без вознаграждения Андрея Шумейко, который работал информатором: предупреждал об утечках проектов компании. Из-за него в Германии избавились от разработчика, который сотрудничал с киберпреступниками.

Журналисты RT взяли интервью у Андрея Шумейко и расспросили его об этой сфере и взаимодействии с Apple.

Андрей Шумейко начал поглядывать на "хакерские" форумы в школьные годы. Его привлекали деньги и популярность. Он назвал ещё одну причину своего интереса:

"Было что-то такое особое в том, чтобы завладеть чем-либо внутренним".

Мужчина шпионил для Apple более трёх лет.

Сотрудник Apple Maps из Германии планировал использовать корпоративные тайны для личного обогащения. Сначала Андрей притворился просто заинтересованным, затем человеком, который поможет отыскать покупателей засекреченных данных. Он отправил специальный отчёт в компанию, из-за чего злоумышленника уволили. Однако Андрея никто не вознаграждал. Он объяснил:

"У команды product security есть один достаточно известный нюанс работы: вы находите уязвимость, отправляете отчёт в ожидании того, что это попадёт под bug bounty program, но в итоге ответа не получаете, а уязвимость тихонечко закрывают патчем".

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