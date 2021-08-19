Аналитики выяснили, какими ресурсами пользуются веганы и мясоеды

Сотрудники исследовательского холдинга "Ромир" шесть дней опрашивал москвичей и выяснили, какими медиа и приложениями пользуются веганы и мясоеды.

С девятого по 15 августа этого года работники "Ромира" изучали, как потребление еды связано с использованием продуктов медиа. Аналитики заметили, что люди, покупающие мясо, больше смотрели такие каналы, как:

Первый канал — 51%

СТС — 46%;

Пятница — 42%;

РЕН ТВ — 45%;

Россия 24 — 40%.

Респонденты, которые едят мясо, больше, чем веганы предпочитали пользоваться социальной сетью "Вконтакте".

Противники мясных продуктов чаще, чем любители подобной еды использовали следующие ресурсы:

Whatsapp — 69%;

Youtube — 54%;

Google — 40%;

Ozon.ru — 28%.

Глава отдела "Ромира" Елизавета Петрова на основе результатов анализа заявила, что веганы не любят смотреть телевизор и выбирают онлайн-ресурсы.

"Среди веганов много разных подгрупп, но в целом можно сказать, что это аудитория заметно менее склонна смотреть телевидение, и заметно больше пользуется интернет-ресурсами", — сделала выводы Елизавета Петрова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.