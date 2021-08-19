Сотрудники исследовательского холдинга "Ромир" шесть дней опрашивал москвичей и выяснили, какими медиа и приложениями пользуются веганы и мясоеды.
С девятого по 15 августа этого года работники "Ромира" изучали, как потребление еды связано с использованием продуктов медиа. Аналитики заметили, что люди, покупающие мясо, больше смотрели такие каналы, как:
Респонденты, которые едят мясо, больше, чем веганы предпочитали пользоваться социальной сетью "Вконтакте".
Противники мясных продуктов чаще, чем любители подобной еды использовали следующие ресурсы:
Глава отдела "Ромира" Елизавета Петрова на основе результатов анализа заявила, что веганы не любят смотреть телевизор и выбирают онлайн-ресурсы.
"Среди веганов много разных подгрупп, но в целом можно сказать, что это аудитория заметно менее склонна смотреть телевидение, и заметно больше пользуется интернет-ресурсами", — сделала выводы Елизавета Петрова.
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