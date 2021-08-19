Российский пенсионный фонд назвал группу граждан, которые получат надбавку к пенсии. Выплаты, добавленные к пенсии, они смогут получить в сентябре.
Надбавку можно получить двумя способами — деньгами или в виде социальных услуг, сообщает "Лайф".
В число социальных услуг россияне получат:
Если гражданам потребуется надбавка деньгами, то размер пособия составляет чуть более 1 200 рублей в месяц. Об этом сообщает ПФР.
Претенденты на надбавку к пенсии — граждане, достигшие 80-летнего возраста и пенсионеры на территории Крайнего Севера. Кроме того, льготу могут получить мужчины со стажем 25 лет и 20 лет у женщин.
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