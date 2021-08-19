"Сознание лоха": Собчак пренебрежительно отозвалась о народных массах

Ксения Собчак обвинила россиян в том, что они со своим дремучим сознанием упорно выбирают стабильность.

На грустные мысли журналистку навело то, что сограждане в штыки восприняли новую скульптуру современного художника Урса Фишера "Большая глина № 4", установленную на Болотной набережной в центре Москвы.

Многие люди увидели в нагромождении глиняных кусков кучу экскрементов. Собчак отметила, что люди склонны видеть вокруг то, что есть в них самих.

"Есть такая революционная мысль у меня, что если ты вокруг видишь говно, и во всем видишь говно, и во всех видишь говно, то это проблема явно имеет какое-то отношение к тебе", — пишет журналистка в своём Instagram.

В неумении оценить современное искусство Ксения Анатольевна увидела безнадежную отсталость россиян, не готовых к позитивным переменам.

"А не видят они своё сознание лоха, или, если мягче, "ненасмотренного человека". Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И, казалось бы, причём тут политика и власти? А при том, что это показатель, вот это вот восприятие современного искусства — показатель того, что наши широкие народные массы заслуживают своих правителей. Это всё на том и держится: люди не хотят ничего нового, не хотят ни во что вникать, не хотят ничего современного. Дремучее сознание живет в головах тех же людей, что год за годом, десятилетие за десятилетием выбирают стабильность", — негодует светская львица.

Собчак пришла к выводу, что народ не готов к эстетической революции.

"Так что не на нашем веку, видимо…" — грустно подытоживает свою мысль Ксения.

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