Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с ипотекой

Злоумышленники придумали новую схема мошенничества для граждан, желающих взять ипотеку. Они создают поддельный сайт, имитирующий госуслуги, где пользователь передает свои личные данные. Об этом рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов дочерней структуры "Сбера" BI. ZONE Евгений Волошин.

Эксперт рассказал, что жертва заходит на сайт, скопированный с портала госуслуг. Далее он оформляет адрес участка, ищет объект в вымышленной базе. После этого пользователю предлагают оплатить услуги через электронный кошелек.

Волошин отметил, что в России существует уже более 200 подобных сайтов. Они предлагают услуги по получению выписок из госреестра недвижимости, кадастрового паспорта и реестра прав. Цена одной услуги может достигать до 14 тысяч рублей.

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