В Липецкой области от коронавируса вылечилась 103-летняя бабушка

В Липецкой области медицинские работники вылечили от коронавирусной инфекции 103-летнюю женщину. Она благополучно выписалась из городской больницы номер один.

Переболевшую "ковидом" зовут Анна Денисовна Кузнецова. Её спасали сотрудники третьего инфекционного отделения: они быстро и правильно диагностировали заболевание, выбрали нужную тактику лечения.

"Наши медики самоотверженно борются за жизнь каждого пациента, мы принимаем необходимые антиковидные меры, но очень многое зависит от жителей", — прокомментировал победу врачей Игорь Артамонов, глава администрации.

Политик несколько раз подчеркнул героизм врачей и важность санитарно-эпидемиологических ограничений. Также Игорь Артамонов призвал граждан не затягивать с вакцинацией и походами в больницу.

По данным Оперштаба за последние 24 часа в России установили 20914 случаев заражения "ковидом". Наибольшее количество заболевших:

в Санкт-Петербурге — 1636;

в Москве — 1590;

в Московской области — 1240;

в Нижегородской области — 521;

в Свердловской области — 516.

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