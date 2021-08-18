В Липецкой области медицинские работники вылечили от коронавирусной инфекции 103-летнюю женщину. Она благополучно выписалась из городской больницы номер один.
Переболевшую "ковидом" зовут Анна Денисовна Кузнецова. Её спасали сотрудники третьего инфекционного отделения: они быстро и правильно диагностировали заболевание, выбрали нужную тактику лечения.
"Наши медики самоотверженно борются за жизнь каждого пациента, мы принимаем необходимые антиковидные меры, но очень многое зависит от жителей", — прокомментировал победу врачей Игорь Артамонов, глава администрации.
Политик несколько раз подчеркнул героизм врачей и важность санитарно-эпидемиологических ограничений. Также Игорь Артамонов призвал граждан не затягивать с вакцинацией и походами в больницу.
По данным Оперштаба за последние 24 часа в России установили 20914 случаев заражения "ковидом". Наибольшее количество заболевших:
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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.