Российская журналистка Елена Вавина, которая якобы взяла интервью у Алексея Навального из тюрьмы, опровергла эту информацию. Об этом сотрудница СМИ сообщила во время беседы с URA.RU.
Елена Вавина не брала интервью у Алексея Навального и не сотрудничала с грузинскими СМИ. О материале журналистка узнала от коллег. Она подчеркнула:
"Никакого отношения к этому интервью я не имею".
Фейковое интервью выложили на сайте грузинского издания ambebi.ge 17 августа. Алексей Навальный "признавался" журналистам, что оппозиционное движение повержено, Запад должен с этим смириться. Также основатель ФБК* отмечал, что российские власти благополучно защищают граждан. Кроме того, он назвал соратников "крысами, бегущими с тонущего корабля".
Ещё Алексею Навальному приписали следующие слова:
- "Они [коллеги] жалуются друг на друга через моих адвокатов".
- "Для части членов ФБК* деньги оказались важнее".
- "Этот проект ["Умное голосование"] вызывает вопросы даже у сторонников".
*Запрещённая в России экстремистская организация.
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