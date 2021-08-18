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Экономист назвал Моргенштерна виновником "тотального культа коррупции"

Общество

Рэперы прославляют обогащение, из-за чего молодые люди стремятся к деньгам любыми способами, не исключая даже коррупцию. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал экономист Василий Корташов, директор Института нового общества. Специалист подчеркнул, что между творчеством Моргенштерна, певца материальных благ, и коррупцией существует связь.

Экономист назвал Моргенштерна виновником "тотального культа коррупции"

Власти не дали альтернативы

По словам эксперта, руководители нашей страны проигнорировали тенденцию к материальному обогащению любыми путями, не развили альтернативную концепцию. В России нет идеологии, зато процветает бюрократия. Василий Корташов объяснил:

"Нет законных стимулов поощрения работы чиновников, отсутствует внятная политика в культурной, просветительской и образовательной сферах. Вся эта совокупность факторов и привела к тотальному культу коррупции в обществе".

Мединский поддержал

Эксперт назвал политику бывшего министра культуры Владимира Мединского в отношении рэперов вроде Моргенштерна ошибочной. По словам Василия Корташова, таким исполнителям надо было объявлять "культурную войну", а не помогать им популяризировать "лёгкие" деньги.

Честный труд должен культивироваться

Специалист подчеркнул, что культуре необходимо отражать этику, при которой честный труд ценится больше, чем коррупция или другие методы получения средств. Кроме того, эту идею надо внедрять на законодательном уровне. Василий Корташов предложил вернуть статью о вредительстве чиновников, как это было в Советском Союзе.

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Моргенштерн - Как продавать зумерам
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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