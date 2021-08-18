Иностранных граждан начнут прививать в Подмосковье

В Московской области был открыт пункт вакцинации от COVID-19 для иностранцев. Было приобретено более десятка тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", сообщает пресс-служба управления региональной безопасности.

Пункт вакцинации был организован в областном центре миграции. В помещении работают 16 сотрудников. Пункт будет работать по рабочим дням с 9 утра до 17 часов вечера.

Перед посещением необходимо предварительно записаться по телефону миграционного центра.

Предусмотрена вакцинация групп трудовых мигрантов. Для этого работодателю необходимо отправить заявку на электронный адрес миграционного центра.

В пресс-службе уточнили, что иностранные лица могут привиться за собственный счет или за счет работодателя. Цена одной прививки составляет 1 300 рублей.

Предполагается, что пункт вакцинации сможет прививать полторы тысячи иностранцев в день.

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