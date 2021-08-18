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В России привитые от "ковида" имеют шанс сорвать солидный куш

Общество

Российские власти с первого сентября по первое декабря этого года разыграют денежные призы среди привитых против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин.

В России привитые от "ковида" имеют шанс сорвать солидный куш

Вакцинироваться необходимо до проведения розыгрыша. Чтобы определить счастливчиков, специалисты используют информацию из Единого регистра вакцинированных, индивидуальный номер записи.

О победе в лотерее сообщат на сайте Госуслуг. Постоянно заходить туда необязательно, везунчикам отправят push-уведомление. Также узнать о выигрыше можно будет через сайт акции бонусзаздоровье. рф. Представители правительства также сообщили:

"Всего будет определена одна тысяча победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей".

Победителям отправят сумму на карту "Мир", если они в течение трёх месяцев после уведомления напишут номер карты в личном кабинете на Госуслугах. Счастливчики получат призы не позднее полугода от выигрыша.

В мероприятии можно участвовать только совершеннолетним гражданам. Розыгрыш проведут сотрудники акционерного общества "Госзнак".

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Кому нельзя прививаться от COVID-19? Вирусолог шокировал ПРАВДОЙ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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