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Глава СПЧ: Цензура в Америке похлеще советской

Общество

В России сейчас активно идет процесс защиты информационного поля от влияния из-за рубежа. Был принят ряд законов, которые, мягко говоря, не понравились либеральной оппозиции: об иноагентах и деятельности соцсетей.

Глава СПЧ: Цензура в Америке похлеще советской

И если с иноагентами все более-менее понятно в части иностранного финансирования, то регулирование соцсетей и возможность замедления их работы продолжают вызывать вопросы.

Впрочем, по словам главы российского совета по правам человека Валерия Фадеева, здесь тоже "проблема решается включением правовых инструментов":

Он напомнил, что иностранные промышленные и финансовые компании на нашем рынке работают в соответствии с российским законодательством. Так во всем мире. Информационные же — в частности американские — в соответствии с законами своей страны. И это неправильно. В Европе уже "принимаются серьезные меры в отношении этих компаний". Все к этому привыкли, и никто не возмущается.

Россия же только начинает вводить такие компании в свое правовое поле. Они не хотят, потому сопротивляются. Но у нас разное представление о свободе слова и цензуре.

"Цензура со стороны IT-компаний США гораздо жестче, чем, например, советская цензура. В советское время хотя бы поторговаться с цензором можно было. А что касается IT-компаний сейчас — там не с кем разговаривать. Запрет — и всё. Тебя выкидывают из YouTube, например. <…>.

Я уверен, это преломить сопротивление удастся. Мы здесь не одни, фактически вся Европа с нами", — сказал глава СПЧ в интервью "Известиям".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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