Принудительная вакцинация нарушение прав человека? - этого не знает даже СПЧ

В России в связи с третьей уже волной пандемии коронавируса в ряде регионов власти вводят требования по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Насколько это правомерно? В интервью "Известиям" об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, с правовой точки зрения вопрос этот сложный, поскольку любые ограничения — это всегда посягательство на свободу выбора. Но сегодня мы все находимся внутри пандемии, то есть речь идет о жизни и здоровье многих людей. А как их эффективно защищать и сохранять — не совсем понятно.

Фалеев напомнил, что еще недавно панацеей считали коллективный иммунитет. Но практика США, где привита уже половина населения, и Израиля, где цифры прививочной компании очень большие, показывает, что это не гарантия. В обеих странах по-прежнему счет ежедневно заразившихся идет на тысячи — в Штатах, например, стабильно по 140-150 тысяч в день.

Ученые "кивают" на новые штаммы, "которые пробивают вакцинный барьер".

"А дальше что будет? Штаммов больше не будет? Этого никто не знает. Мы видим, что происходит в Европе: огромные манифестации, сотни людей задерживают, водометные машины используют. Это сложное очень явление. И лично я как глава совета отношусь к таким ограничениям с напряжением. Но есть огромная часть людей, выступающих за вакцинацию", — сказал изданию Валерий Фадеев.

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