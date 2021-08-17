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Мишустин заявил о продлении "семейной ипотеки"

Общество

Действие льготной программы "Семейная ипотека" решено было продлить до конца 2023 года, сообщил во вторник, 17 августа, премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин заявил о продлении "семейной ипотеки"

По словам председателя правительства, время действия программы должно было истечь через 1,5 года, но её решили продлить. Стать участниками программы могут не только семьи с двумя и более детьми, но и родители первенца. До конца 2023 года семьи с детьми смогут взять ипотеку по льготной ставке в 6% годовых. Кредит выдаётся на покупку квартиры или строительство частного дома.

Правительство планирует увеличить лимит денежных средств на выдачу ипотечных кредитов до 1,7 триллиона рублей. Благодаря данной программе молодые родители смогут приобрести жильё. Кроме того, "Семейная ипотека" приведёт к росту спроса на строительные материалы, мебель и другие товары и услуги, отметил Мишустин.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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