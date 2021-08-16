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Ветераны "Альфы" назвали причину, по которой не задержали Ельцина перед путчем

Общество

Ветераны группы "Альфа" КГБ Советского Союза объяснили, почему они не задержали президента РСФСР Бориса Ельцина на подмосковной даче перед путчем.

Ветераны "Альфы" назвали причину, по которой не задержали Ельцина перед путчем

Путч состоялся в 1991 году, в ночь на 19 августа. Члены руководства СССР не одобряли введённые президентом Михаилом Горбачёвым реформы, из-за чего решили отстранить его от власти под предлогом ЧП.

На онлайн-конференции "Россия сегодня" Владимир Зайцев, на тот период заместитель командира "Альфы", пояснил, что ему приказали направиться в посёлок "Архангельское", но больше информации не поступило. Мужчина сообщил:

"Единственное, что нам сказали, — выдвигайтесь туда, возьмите машину ЗИЛ, как его раньше называли — "членовоз", к вам приедет Язов и ждите дальнейших указаний".

Сотрудники "Альфа" легко могли пройти на КПП, за которым располагалась дача Бориса Ельцина. Они бы его задержали и доставили куда надо, но подобную команду не давали. Велели ждать министра обороны Дмитрия Язова.

Владимир Зайцев отметил, что люди из специального подразделения всегда выполняют приказы, они не могут от них отказаться. Так что версия о нежелании сотрудников задерживать Ельцина — миф.

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АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ НА ПАЛЬЦАХ / HISTORY MATTERS НА РУССКОМ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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