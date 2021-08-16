Аналитик призвал даже не думать о снижении цен на бензин

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов назвал правильной и очень важной идею снизить оптовые цены на бензин путем повышения предложения топлива на бирже. Но даже в таком случае розничные цены продолжат стремиться вверх, отметил он.

По словам Баженова, в настоящее время цена на бензин в большей степени зависит от объема предложения, нежели от объема спроса. На бирже наблюдается недостаток предложения.

Эксперт сообщил, что в месяц продается около 18% произведенного топлива, что слишком мало, и необходимо достичь не менее 25%. Он напомнил, что биржа — ключевое звено ценообразования.

По мнению Баженова, государство не хочет существенно увеличивать нормативы, поскольку в таком случае разница между ценами на сырье и продукт не будет покрывать акцизные выплаты. Специалист считает правильным снижение акцизных выплат.

Что касается розничных цен, то они и дальше будут расти, ибо российская система ценообразования не предполагает их снижения.

В интервью NEWS.ru аналитик призвал забыть и не думать о снижении цен на бензин.

При этом в оптовые цены могут снизиться в сентябре из-за сезонного фактора.

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