Евгений Пригожин снова разгромил Любовь Соболь в суде

Любовь Соболь в очередной раз проиграла по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Сегодня в Московском городском суде рассматривали апелляцию соратницы Навального. Апелляционную жалобу Соболь подала на решение Симоновского суда, где исковые требования Пригожина признали действительными.

В Мосгорсуде также встали на сторону предпринимателя, обязав Соболь удалить лживые публикации о бизнесмене в "Твиттере" и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере полумиллиона. Решение суда вступило в силу, поэтому на удаление записей, порочащих репутацию бизнесмена, у Соболь десять дней.

"Теперь Любовь Соболь обязана в течение 10 дней удалить недостоверные, порочащие Евгения Викторовича Пригожина сведения и опубликовать опровержение, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей", — сказано в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

Напомним, Евгений Пригожин подал на Соболь в суд за публикацию лживых сведений о нем в Сети. Также он судился с соратницей Навального, требуя признания ее брачного договора с мужем Сергеем Моховым недействительным. По этому иску предприниматель тоже одержал победу.