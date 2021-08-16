В Госдуме предложили возместить многодетным родителям затраты на обучение

В Госдуме предложили вернуть многодетным россиянам деньги, потраченные ими на получение профобразования.

По информации RT, соответствующее предложение направил в Минтруд РФ депутат Госдумы Василий Власов. Он попросил главу министерства Антона Котякова оценить возможность внедрения механизма возврата потраченных на учебу в ссузах и вузах средств для россиян в возрасте до 35 лет, ставших многодетными родителями.

По мнению депутата, возможность вернуть существенные суммы, потраченные на получение образования, способствовало бы увеличению числа многодетных семей в стране.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя идею Василия Власова, согласилась с необходимостью поддержки многодетных семей. Однако, по мнению депутата, о формате помощи нужно говорить с самими семьями.

Светлана Бессараб отметила, что многодетные особенно нуждаются в поддержке, когда один из родителей сидит дома с детьми и не может работать. Депутат указала также на необходимость помощи в восстановлении профессиональных навыков после декретного отпуска.

По мнению Светланы Бессараб, в первую очередь в РФ требуется единый закон о многодетных семьях, действующий на территории всей страны. Сейчас же уровень поддержки многодетных очень различается от региона к региону.

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