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Садальский прокомментировал слова Горбачёва о "Единой России"

Общество

90-летний президент СССР Михаил Горбачёв по-прежнему вещает на Западе, однако в России Михаила Сергеевича поминают недобрым словом. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский напомнил, почему политического деятеля недолюбливают на родине.

Садальский прокомментировал слова Горбачёва о "Единой России"

В своём Instagram-аккаунте Стас Садальский опубликовал фотографию Михаила Горбачёва и рядом поместил шутку о врагах народа.

" — Папа, помоги сочинение написать!

— Какая тема?

— Враг народа.

— Пиши: депутат.

— Папа, в сочинении должно быть не менее 120 слов.

— Пиши пофамильно", — поделился анекдотом артист.

Актёр озаглавил свой пост: "Горбачев против "Единой России".

"Горбачева традиционно слушают на Западе и отвергают в России. Человек сдавший страну, продавшийся европейцам, как туземец за бусы сегодня осознаёт это. По CNN Горби ещё 10 лет назад сказал; — "Россия действительно остро нуждается в модернизации, и "Единая Россия" тянет ее в прошлое". Послушайте Горбачева", — написал Станислав Юрьевич.

Подписчики не упустили случая поругать Михаила Сергеевича.

"Иуда целый страны", — писали в Сети.

"Парадоксально! Сколько не нахваливают Горбачёва, а народ его презирает. Сколько не оплевывают Сталина, а его уважают…!" — написал Садальский.

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"Михаил Горбачев. Первый и последний". Документальный фильм
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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