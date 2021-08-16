90-летний президент СССР Михаил Горбачёв по-прежнему вещает на Западе, однако в России Михаила Сергеевича поминают недобрым словом. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский напомнил, почему политического деятеля недолюбливают на родине.
В своём Instagram-аккаунте Стас Садальский опубликовал фотографию Михаила Горбачёва и рядом поместил шутку о врагах народа.
" — Папа, помоги сочинение написать!
— Какая тема?
— Враг народа.
— Пиши: депутат.
— Папа, в сочинении должно быть не менее 120 слов.
— Пиши пофамильно", — поделился анекдотом артист.
Актёр озаглавил свой пост: "Горбачев против "Единой России".
"Горбачева традиционно слушают на Западе и отвергают в России. Человек сдавший страну, продавшийся европейцам, как туземец за бусы сегодня осознаёт это. По CNN Горби ещё 10 лет назад сказал; — "Россия действительно остро нуждается в модернизации, и "Единая Россия" тянет ее в прошлое". Послушайте Горбачева", — написал Станислав Юрьевич.
Подписчики не упустили случая поругать Михаила Сергеевича.
"Иуда целый страны", — писали в Сети.
"Парадоксально! Сколько не нахваливают Горбачёва, а народ его презирает. Сколько не оплевывают Сталина, а его уважают…!" — написал Садальский.
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