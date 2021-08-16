В России готовят к запуску сервис по поиску "работы мечты"

Россиянам в скором времени не придется тратить много времени на поиск "идеальной работы" — за них это будет делать специальный сервис.

Как рассказали "Известия", платформа разработана специалистами "Университета 20.35" — университета Национальной технологической инициативы.

Как это работает

На основе анализа данных рынка труда и характеристик конкретного человека выбирается направление профессиональной деятельности, которое наиболее подходит соискателю.

Далее ему будут предложены вакансии, которые соответствуют представлениям о "работе мечты".

Как рассказал изданию Андрей Комиссаров, руководитель дирекции сервисов "Развитие на основе данных" "Университета 20.35" перед тем, как предложить соискателю список "подходящих" вакансий, система проанализирует не только его профессиональные компетенции, но и его представления о будущем месте работы, ценности человека, его этические и моральные нормы.

"Есть еще такое понятие, как "универсальные компетенции", или "мягкие" навыки, — пояснил Комиссаров. — Образование здесь вообще ни при чем. Такие компетенции зависят от качеств личности и свойств характера. Например, в чиновничье-бюрократической сфере очень нужно умение дружить. Это чуть ли не основной "мягкий" навык. Если человек этого не умеет, то у него застревают все документы. А если умеет — всё будет подписываться легко и быстро. Научиться дружить нельзя — это либо дается от рождения, либо приобретается с годами. Вот наличие таких навыков наш алгоритм тоже анализирует".

За час — ровно столько по времени занимает тестирование — программа не только "узнает" "стандартный набор соискателя": где человек учился, работал и что умеет, но и выяснит его социальные связи.

Потом профиль работника сопоставят с вакансиями на сайтах по найму. Отфильтрованные таким способом предложения и будут максимально соответствовать представлениям соискателя о работе мечты.

Далее остается сопоставить навыки и характеристики человека с теми предложениями, которые есть на рынке.

Сейчас платформа тестируется. После этого будет запущена как коммерческий проект.

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