"ВПР нужна прежде всего для учителя": Кравцов оценил идею о рейтинге школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов не одобрил идею о создании рейтинга школ по результатам Всероссийских проверочных работ. Политик подчеркнул, что их создали исключительно для проверки знания учащихся, чтобы в случае пробелов помочь школе. Министр высказался на Всероссийском съезде учителей математики.

"ВПР — это итоговая контрольная работа по единым стандартам, которую проводит образовательная организация, она нужна прежде всего для учителя", — прокомментировал инициативу Сергей Кравцов.

Кроме того, он сообщил, что Министерство просвещения и Роскомнадзор отправили по стране новые рекомендации. Их цель — снизить нагрузку на детей и преподавателей.

С сегодняшнего дня по 18 августа в образовательном центре "Сириус" проходят мероприятия Всероссийского съезда учителей математики. На нём специалисты обсуждают такие вопросы, как:

состояние и развитие математики в образовании;

повышение квалификации педагогов;

внешкольное математическое образование;

соревнования по этой дисциплине;

популяризация науки;

другие направления.

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