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Аферисту, "помогавшему" даме стать порноактрисой, назначили пять лет колонии

Общество

В Кемеровской области суд назначил пять лет колонии общего режима 33-летнему мужчине, который публиковал в социальных сетях с разных аккаунтов объявления с предложением помочь устроить карьеру в порно. Через эту схему злоумышленник обманул 24-летнюю жительницу Ижевска. Об этом написали на официальном сайте МВД по региону. 

Аферисту, "помогавшему" даме стать порноактрисой, назначили пять лет колонии

В прошлом году мошенник обещал россиянке помочь стать высокооплачиваемой актрисой кино для взрослых. Также мужчина сказал, что жениться на ней. Полгода злоумышленник получал от женщины деньги, при этом выдумывал для этого поводы. Таким образом она отдала аферисту один миллион рублей. Для этого пострадавшая брала микрозаймы и попросила денег у знакомого, которому соврала, что они нужны для лечения мамы. 

Женщина написала заявление. Правоохранители отыскали мошенника. 13 августа суд назначил злоумышленнику пять лет колонии общего режима. Также аферист должен выплатить пострадавшей 10 тысяч рублей. 

Кроме того, в этом году мужчина похитил бытовую технику. 

Напомним, что мошенники придумали новую схему обмана и начали зарабатывать на блокировке страниц в Instagram.

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Без лица: мошенник раскрывает схему обмана в интернете
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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