Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников. Так она прокомментировала тему вакцинации от COVID-19 детей в преддверии Дня знаний.
Детский омбудсмен пояснила, что она против принудительной вакцинации не только несовершеннолетних, но и взрослых.
"Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо", — подчеркнула Кузнецова.
Она также выступила против каких бы то ни было санкций в отношении непривитых от коронавируса школьников.
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