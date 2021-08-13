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Кузнецова не поддержала идею принудительной вакцинации детей

Общество

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников. Так она прокомментировала тему вакцинации от COVID-19 детей в преддверии Дня знаний.

Детский омбудсмен пояснила, что она против принудительной вакцинации не только несовершеннолетних, но и взрослых.

"Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо", — подчеркнула Кузнецова.

Она также выступила против каких бы то ни было санкций в отношении непривитых от коронавируса школьников.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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