От уборщиков до бизнесменов: чем зарабатывают мигранты в Москве

Мигранты из СНГ уже давно обосновались в Москве и даже уже ассоциируются с представителями определённых профессий.

О том, как гастарбайтеры делят между собой столицу, в интервью Общественной службе новостей рассказал координатор Российской ближневосточной ассоциации по Южному Кавказу, глава азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев.

Раньше мигранты из соседних республик делили Москву на зоны влияния, но инфраструктура города изменилась, поэтому эта практика ушла в прошлое.

Но есть сферы, которые до сих пор находятся под контролем тех или иных этнических групп.

Так, мигранты из Средней Азии как правило работают на стройках и в коммунальных службах.

Таджики и киргизы трудятся уборщиками и грузчиками, пояснил эксперт.

"Представители Южного Кавказа в основном торговцы и оптовики, которые поставляют товары в сети магазинов и ресторанов", — рассказал аналитик.

Что касается азиатов, то они обычно занимаются компактным бизнесом. Китайцы в основном поставляют товары из КНР и продают их в московских точках.

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