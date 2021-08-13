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Чиновники посчитали, сколько лет можно прожить на пенсии. Получилось солидно

Общество

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году. Речь идет о так называемом сроке дожития. По расчетам чиновников, он будет составлять 264 месяца (22 года).

Чиновники посчитали, сколько лет можно прожить на пенсии. Получилось солидно

"В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев", — говорится в документе.

Срок дожития в текущем году также составляет 264 месяца. А вот в 2020 году было на шесть месяцев меньше. Период определяется на основании данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет, отмечает ТАСС.

Такие расчеты — стандартная процедура, которая проводится ежегодно.

Напомним, в конце июля глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Он подчеркнул, что "это насущный вопрос социальной справедливости, вопрос возврата доверия людей, имеющих полное право на честную компенсацию выплат за честный многолетний труд".

Ярослав Нилов пообещал, что после выборов в Госдуму в сентябре этого года законопроект будет приоритетом для либерал-демократов. Вопрос, правда, в том, сколько голосов избирателей — и, соответственно, мандатов — получит ЛДПР в восьмом созыве Госдумы.

Индексация пенсий работающим пенсионерам отменили в 2015 году. Ежегодно эти люди получают некоторую надбавку, 200-300 рублей. В настоящее время в России работают около десяти миллионов пенсионеров.

А российское правительство на днях предложило вменить в обязанность негосударственным страховым пенсионным фондам возмещать россиянам средства, которые были переведены в другие страховые компании с нарушениями закона. Не исключено, что соответствующий законопроект депутаты Госдумы примут уже в октябре. Предполагается, что закон начнет действовать с июля следующего года.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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